Migranti a piedi sulla A10: scortati e messi in sicurezza dalla polizia stradale

Genova. Una decina di migranti questa mattina sono stati messi in salvo dalla polizia stradale dopo che erano stato avvistati da decine di automobilisti mentre camminavano ai bordi della carreggiata della A10, tra Genova Aeroporto e Pegli.

Immediato l’intervento della polizia stradale che ha fatto scudo con i propri mezzi per evitare rischi, accompagnandoli alla prima piazzola di sosta per essere poi trasferiti.

Ancora da accertare le dinamiche dell’episodio: al momento non è chiaro se i ragazzi siano stati fatti scendere da qualche mezzo in transito, o se abbiano raggiunto la strada in autonomia. Per diversi minuti si sono registrati rallentamenti e quindi code sulla tratta in direzione Genova.