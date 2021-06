Metropolitana fino a piazza Martinez, Lodi (Pd): “Lavori al palo, dalla giunta risposte frammentarie”

Genova. “I lavori per il prolungamento della metropolitana Brignole-Piazza Martinez sono al palo. Nelle scorse settimane, ho presentato una interrogazione urgente all’assessore Campora per conoscere il motivo del ritardo degli interventi su questa tratta, a differenza di quella Brin-Canepari che è zona molto attenzionata anche per la presenza di più cantieri”.

A dirlo Cristina Lodi, consigliera comunale del Partito Democratico: “La giunta, nella sua risposta, dichiara che i lavori per le due tratte, trattandosi di un bando integrato, sono stati affidati alla stessa impresa, e sono iniziati. Peccato che in realtà pare siano stati avviati soltanto in uno dei due cantieri, e questo è evidente a occhio nudo osservando le due zone in questione”.

“Comprendo l’imbarazzo di fronte a questa situazione molto tardiva a prescindere, considerato che le risorse sono disponibili da fine 2017 – sottolinea Lodi – Credo che da parte dell’amministrazione sarebbe più corretto fornire informazioni maggiormente aderenti alla realtà e non risposte generiche e frammentarie dopo anni di attesa. Nella #genovameravigliosa dei progetti fantasmagorici, forse sarebbe meglio procedere con maggiore velocità ed efficacia con quelli già finanziati”.

Nel caso della tratta Brignole-Piazza Martinez della metropolitana “il progetto esiste, pur non essendo stato condiviso con il territorio e in primis con il Municipio che è stato sempre attivo su questi temi, ma sussiste un problema di incompatibilità con le aree ferroviarie e si rileva, da parte dell’amministrazione comunale, l’incapacità di trovare soluzioni percorribili come quelle proposte da Municipio e associazioni”.

“L’assessore, nella sua risposta – conclude Cristina Lodi – dichiara anche che a breve verrà effettuata una verifica con l’impresa. Chiederò di essere informata dei risultati di questo confronto, anche se credo purtroppo che non perverrà nessuna buona nuova”.