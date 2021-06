Liguria. Mattinata con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque, fatta eccezione la presenza di qualche nube in più sull’appennino di Levante. Nel pomeriggio, secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, il contesto sarà ancora lo stesso, con il sole che splenderà a parte qualche velatura transitoria. In serata aumento delle nubi basse sulla Riviera di Levante.

Attenzione al vento: libeccio al largo moderato e teso al mattino, in rinforzo dal pomeriggio soprattutto a Ponente. Marino teso nel pomeriggio sull’Appennino centro-occidentale.

Mare molto mosso o a tratti agitato per onda da Sud-Ovest.

Temperature in calo le minime sulla costa tra 17 e 21° C, nell’interno tra 8 e 15° C (fondovalle). In leggero aumento le massime sulla costa tra 26 e 30° C e nell’interno tra 25 e 30° C.

Domani ancora cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Da metà pomeriggio aumento generale delle nubi medio-basse. Venti prevalentemente a regime di brezza, anche se al largo persiste libeccio teso. Mare inizialmente molto mosso a Levante, mosso altrove, ma moto ondoso in graduale calo durante la giornata. Temperature stazionarie.

Anche venerdì tempo stabile.