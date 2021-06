Liguria. Poco nuvoloso al mattino, salvo qualche velatura di passaggio e nubi in progressivo sviluppo sui rilievi appenninici e lungo le Alpi liguri. Questa la giornata prevista dal Limet, l’Associazione ligure di meteorologia. Nelle valli interne genovesi possibili acquazzoni nel pomeriggio. Generalmente stabile e soleggiato altrove.

Venti a regime di brezza o del tutto assenti, mare generalmente poco mosso.

Temperature minime in calo a Levante tra +14 e +18° C sulla costa, tra +8 e +15° C nell’interno, massime in ripresa nelle zone interne tra +23 e +28° C, stazionarie altrove, o in lieve diminuzione sulla costa centrale tra +23 e 26° C.

Domani tempo stabile e assolato in costa; instabilità pomeridiana sempre più relegata alle zone appenniniche. Calma di vento o a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in ulteriore aumento nelle zone interne.

Venerdì condizioni stazionarie anche se si potrebbe avere un’instabilità pomeridiana più diffusa sui rilievi.