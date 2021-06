Genova. Liguria che continua a rimanere nella “terra di mezzo”, ai margini cioè di una circolazione ciclonica che insiste su Francia e Spagna e un coriaceo promontorio defilato sul Mediterraneo centro-orientale. Questo determina tempo soleggiato e stabile pur con qualche foschia e nube. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 28 giugno, velature che insisteranno sul centro-ponente senza disturbare più tanto il soleggiamento, spazi di sereno più probabili a levante della regione. Venti a regime di brezza, deboli o del tutto assenti in giornata. Mare quasi calmo. Temperature: stazionarie le minime, in lieve aumento le massime. Saranno comprese sulla costa tra 17 e 30 gradi, nell’interno tra 6 e 31.

Domani, martedì 29 giugno, tornano le nubi basse sul settore centrale costiero e il versante marittimo dell’Appennino, non si escludono sgocciolii sul genovesato occidentale. Più soleggiato agli estremi della regione. Rinforzi da libeccio in mare aperto e di marino sull’Appennino centrale. Temperature: in aumento le minime costiere, complice la maggiore nuvolosità; in diminuzione le massime, specie nell’interno.

Mercoledì 30 giugno occhio per una libecciata al largo, dove ci sarà mare agitato: anche le attività balneari dovranno prestare attenzione. Cieli nuvolosi, ma nel complesso soleggiato e ventoso. Fresco sui rilievi.