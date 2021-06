Genova. Alta pressione africana in rinforzo sulla nostra regione anche se il cielo sarà solcato da annuvolamenti specie nella giornata di domenica. Qualche piovasco sparso lunedì.

Per oggi i meteorologi di Limet prevedono al mattino qualche nube bassa sulla costa savonese, in via di attenuazione. Cielo sereno o velato altrove. Nel pomeriggio soleggiato ovunque, con nubi medio-alte in aumento da ovest specie in serata.

Temperature in aumento con massime fino a 29° sulla costa e 32°nell’interno. Disagio fisiologico da afa sia per oggi che per domani