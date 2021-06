Genova. Il campo di alta pressione presente sulla Liguria tende a flettere per l’arrivo di infiltrazioni di aria fresca che determineranno una maggiore instabilità nei prossimi giorni.

Già per oggi i meteorologi di Limet prevedono nuvolosità medio-bassa in aumento nel corso della giornata, in modo particolare sul settore centrale ma in assenza di piogge.

Il mare sarà da poco mosso a mosso. Le temperature saranno in lieve aumento le minime, in lieve calo le massime.

Per domani è prevista una quota maggiore di instabilità con temporali nelle zone interne durante il pomeriggio con bassa probabilità di sconfinamento sulla costa