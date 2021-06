Venerdì 11 giugno. Non cambia di molto la situazione: bel tempo al mattino a parte nubi locali. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne, specie sull’Appennino centro-orientale dove si attiveranno temporali localmente intensi, in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti. Temporali possibili nel pomeriggio anche sulle Alpi Liguri, più sporadici i fenomeni nelle restanti zone interne. Venti: Deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: Stazionarie.

Sabato 12 giugno. Fenomeni temporaleschi pomeridiani meno diffusi e relegati alle aree interne centro-orientali. Bel tempo sul resto della regione. Temperature invariate. Venti deboli.