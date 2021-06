Genova. Un blando fronte passerà sulla penisola iberica determinando un generale aumento della nuvolosità sulla nostra regione. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Mercoledì 2 giugno. Nelle prime ore del mattino cielo in gran parte sereno. Nel corso della mattinata nubi medio-alte si addenseranno a partire da Ponente verso Levante. Non si esclude qualche debole ed isolato piovasco sull’Imperiese. Nel pomeriggio cielo generalmente nuvoloso quasi ovunque, ma le prime schiarite avanzeranno da Ponente a partire dal tardo pomeriggio. Venti: moderati dai quadranti meridionali. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie o in leggero aumento le minime. Costa: min +15/18°C, max +20/24°C. Interno: min +7/12°C, max +19/22°C.