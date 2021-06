Venerdì 18 giugno. Avvisi: Condizioni di disagio fisiologico per afa. Cielo e Fenomeni: Un po’ di nubi basse lungo le coste e qualche velatura in transito, per il resto soleggiato su tutta la regione. Venti: Deboli o moderati da sud-est. Mari: Poco mosso. Temperature: In lieve aumento.

Sabato 19 giugno. Avvisi: Condizioni di disagio fisiologico per afa. Cielo e Fenomeni: Cielo sereno/lattiginoso per probabile presenza di velature o sabbia in sospensione. Temperature in ulteriore aumento, vento debole.