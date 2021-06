Genova. Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, non si escludono locali piovaschi sulle Alpi Liguri. Lungo la costa tempo generalmente soleggiato con velature in graduale aumento a partire da ponente.

Situazione: nella giornata di venerdì l’alta pressione dominerà la scena sulla Liguria, mentre da sabato infiltrazioni atlantiche determineranno tempo variabile.

Venti: fino a moderati da nord-est sul ponente, deboli o moderati dai quadranti meridionali altrove. Dalla sera rotazione a nord/nord-est lungo la fascia costiera. Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

Costa: min +14/18°C, max +21/26°C

Interno: min +5/13°C, max +20/28°C