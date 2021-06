Genova. Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più velati sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino centro-orientale, non si escludono locali rovesci o temporali. Velature in transito in un contesto soleggiato altrove.

Situazione: nei prossimi giorni l’alta pressione continuerà ad interessare l’Italia; anche sulla nostra regione avremo condizioni generalmente stabili e soleggiate, ma non si esclude un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi.

Venti: deboli variabili al mattino, dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

Costa: min +17/22°C, max +24/28°C

Interno: min +6/16°C, max +21/29°C