Liguria. Giornata che sarà caratterizzata dal caldo afoso in aumento quella di oggi secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, con condizioni di disagio fisiologico.

La mattinata si è aperta con nubi costiere in spostamento successivo verso Ponente, sereno o poco nuvoloso nelle zone interne. Al pomeriggio, al contrario, ampie aperture lato costa e addensamenti cumuliformi concentrati nelle zone montuose, in particolare sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di Levante, dove non si esclude anche isolato rovescio.

Venti deboli o al più moderati da Sud-Est, mare poco mosso.

Temperature: in diminuzione le massime, tra 25 e 28° C sulla costa e tra i 24 e i 29° nell’interno, ma il rovescio della medaglia è l’umidità relativa in aumento. Minime tra i 13 e i 17° nell’interno e tra i 20 e 23° sulla costa.

Domani condizioni stazionarie e ancora afa. La situazione non cambierà anche venerdì.