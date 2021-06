Maturità 2021, 6500 studenti genovesi alla prova del “maxi-orale”

Genova. Al via il conto alla rovescia per l’esame di maturità 2021, il secondo che si svolge in tempo di pandemia da Covid-19 e che anche quest’anno vede come protagonisti migliaia di studenti liguri.

La prova è strutturata in modo analogo allo scorso anno se non per alcune novità, per esempio il “curriculum dello studente”: un documento che sintetizza il percorso scolastico, e non solo, di ogni diplomato e – in sede d’esame – dà la possibilità alla commissione di conoscere meglio il candidato attraverso la descrizione di tutte le attività svolte durante l’arco del quinquennio.

Si parte mercoledì 16 giugno alle 8.30, con un numero massimo di 5 candidati al giorno – secondo le regole del protocollo del Ministero dell’Istruzione.

Secondo i dati trasmessi dall’ufficio scolastico regionale, quest’anno saranno circa 6500 gli studenti della provincia di Genova e circa 11.700 quelli liguri, che sosterranno il “maxi-orale” – della durata di un’ora – che consiste nella presentazione di un elaborato che riguarda le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi.

“Sto ripassando tutte le materie e preparando mappe concettuali e sintesi dei principali temi – spiega Giulia Goggi, 19 anni, studentessa al liceo artistico Luzzati di Chiavari – sono piuttosto in ansia perché sarà compito dello studente condurre l’orale, tenere le fila del discorso e creare più collegamenti possibili”.

“È stato un anno caratterizzato da grande sconforto: le lezioni in dad mi hanno demotivato e non sono riuscito a recepire al meglio molti concetti – spiega Nicola Verzura, compagno di studi di Giulia – questi ultimi giorni prima della prova d’esame saranno quindi impiegati per un grande ripasso, finalmente, in gruppo con alcuni amici.”

In particolare il “maxi-orale” è articolato in quattro fasi: discussione dell’elaborato; analisi di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana; analisi di materiali, quali un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto, predisposti precedentemente dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline; esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO, ovvero i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato.

Inoltre, secondo le normative anti-Covid del Ministero, anche quest’anno sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e mantenere la distanza di due metri tra candidato e commissione. Sarà ammesso un solo accompagnatore e sarà necessario presentarsi a scuola muniti di autocertificazione che attesti l’assenza di febbre o altri sintomi influenzali nel giorno dell’esame e per i tre precedenti. Bisogna anche dichiarare di non essere stati sottoposti a quarantena o a isolamento nelle due settimane precedenti e di non essere entrati in contatto con persone positive. Infine per quanto riguarda il vaccino: è su base volontaria e anche chi non lo ha ricevuto può sostenere l’esame di stato.

“Ho avuto modo di incontrare diverse classi di maturandi in queste settimane, e di capire come abbiamo preso con grande impegno l’elaborato da presentare in vista della maturità – dichiara l’assessore alla scuola di Regione Liguria Ilaria Cavo – Dal D’Oria al Leonardo da Vinci ho trovato studenti motivati e orgogliosi degli argomenti scelti, da Dante Alighieri alla scienza applicata per le energie alternative. Qualcuno ha rimarcato l’importanza di avere un testo che rimarrà anche dopo l’esame. Il fatto di fare solo una prova orale con commissari interni sono certa che non verrà vissuta come un esame di minor valore, ma con grande senso di responsabilità e di maturità. ‘Essere maturo significa sapersi gestire, questi mesi ce lo hanno insegnato’ mi ha detto un ragazzo qualche giorno fa in una scuola. Penso che abbia ragione: sarà una prova piena per ragazzi che hanno dimostrato disponibilità e pazienza e che dimostreranno al meglio la loro maturità”