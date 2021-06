Marassi, incendio in corso De Stefanis: una donna messa in salvo dalle fiamme

Genova. Incendio questo pomeriggio in corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi, all’altezza del carcere. A prendere fuoco un appartamento al terzo piano di un condominio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ma a prestare i soccorsi per primi sono stati polizia locale e carabinieri che hanno aiutato a uscire una signora che abitava nella casa andata in fiamme.

L’incendio ha sviluppato molto fumo e la donna ha accusato un lieve principio di intossicazione.

In corso gli accertamenti per capire la dinamica. Secondo i primi rilievi il rogo sarebbe partito accidentalmente dalla cucina.