M5s e Sansa: “Sbagliato dare il vaccino AstraZeneca ai giovani, basta open day”

Genova. “Urge rivedere la strategia per Astrazeneca: la politica che tanto sbandierava l’autonomia ora decida autonomamente, tuteli in primis i propri concittadini e si prenda una pausa sulla questione. Stoppiamo gli Astraday e la somministrazione agli under 50 anni, soprattutto alle giovani donne”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Affermare che quanto accaduto rientra tra gli “eventi rarissimi” è come mettersi delle fette di salame sugli occhi – continua il consigliere -: anche un solo caso deve farci riflettere. Vogliamo forse ridurre quell'”uno” o “una” a mero numero? Per me, invece, è il figlio o la figlia di qualcuno. Una persona con sogni, progetti, affetti”.

“Nel dubbio, prevalga la prudenza: il vaccino Astrazeneca, e come esso il Johnson&Johnson, sia somministrato solo alle fasce d’età raccomandate. Lo dice anche il sottosegretario alla Salute Sileri, che ne sconsiglia l’uso soprattutto alle donne sotto i 50 anni. Ascolterei anche la Fondazione Gimbe, secondo cui “nell’attuale quadro epidemiologico italiano, per le persone di età inferiore a 50 anni i rischi dei vaccini a vettore virale superano i benefici”, conclude Tosi.

“Quindi rifilare ai ragazzi il vaccino Astrazeneca perché nessuno lo voleva è sbagliato – rincara il consigliere Ferruccio Sansa – Oggi tutti i giornali riportano la notizia: in base a dati scientifici, il vaccino Astrazeneca non sarà più somministrato ai giovani. La vicenda, oltre a risvolti sanitari, è una lezione per la politica e l’informazione: fare domande è giusto”.