Lunedì mattina in coda su A10, A12 e A26: con i cantieri tornano anche gli ingorghi

Genova. Come previsto il mix tra il tempo incerto e il ritorno dei cantieri su alcune tratte di A10, A12 e A26 ha prodotto un surplus di traffico con code tra uno e due chilometri sulle stesse autostrade.

Sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova due chilomeri di coda tra Recco e Genova Nervi per cantieri, altri due chilometri tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno e poi per lavori tra Rapallo e Chiavari.

Sulla autostrada A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Genova, ci sono due chilometri di coda tra la Complanare Savona e Albisola per lavori. In direzione Ventimiglia, sempre per lavori, coda di un chilometro tra Varazze e Celle Ligure.

Sulla A26 Genova Pra’-Gravellona Toce in direzione mare segnalata due chilometri di coda tra Masone e il bivio con la A10 per lavori e un chilometro tra Ovada e Masone per lavori.

Quali sono i cantieri che riaprono? Sulla A10 Genova Ventimiglia quelli nella galleria Ranco tra Savona e Albisola, inoltre tra i caselli di Pra’ e Pegli ma solo nelle ore notturne, con il rischio che però, talvolta, le riaperture avvengano al mattino, intorno all’ora di punta.

Sulla A12 Genova-Livorno tornano, sempre da oggi, i cantieri delle gallerie Maddalena tra Rapallo e Chiavari, Monte Castelletti tra Nervi e Recco e Santa Giulia tra Lavagna e Sestri Levante.

Dopo la metà di giugno, per valutare gli effetti del ripristino di questi cantieri ed eventuali aggiustamenti, tornerà a riunirsi il tavolo di coordinamento tra enti locali e Aspi.

Infine il 21 giugno, dopo l’approvazione del progetto da parte del ministero delle Infrastrutture, si inizierà a reinstallare le barriere antirumore sulla A7, tra l’allacciamento con la A12 e la A10, in direzione Genova.

Anche in questo caso le chiusure saranno notturne, e sospese nel weekend, ma dureranno per tutta l’estate e sconfineranno in autunno.