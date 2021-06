La CDM cambia veste: sarà Sampdoria Futsal

Campo Ligure. Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria annunciano la nascita della Sampdoria Futsal che, da oggi e per le prossime tre stagioni sportive, amplierà la partnership già in essere con la CDM Futsal, società genovese di calcio a 5 attualmente iscritta al campionato nazionale di A2.

In virtù di questo nuovo accordo la prima squadra e l’Under 19 della CDM Futsal, oltre a cambiare di fatto denominazione, adotteranno il logo ufficiale U.C. Sampdoria e vestiranno la maglia blucerchiata, colori che faranno da sfondo alle gare casalinghe della squadra presso il palazzetto dello sport di Campo Ligure.

Parallelamente si rafforzerà l’impegno comune in ottica-scuola calcio: da semplice affiliata, la CDM del presidente Matteo Fortuna diventerà Centro Tecnico d’Élite Next Generation Sampdoria, con il fine di costruire una sinergia che unisca formazione calcistica e diffusione degli alti valori sportivi che, da sempre, contraddistinguono il club blucerchiato.

L’obiettivo comune di Sampdoria e CDM è quello di portare nuovamente il futsal ligure ai massimi livelli, ma anche e soprattutto quello di contribuire fattivamente alla diffusione e alla crescita di tutto un movimento, a livello regionale e non solo.

“Sono davvero felice dell’ingresso di Sampdoria nel futsal – dichiara il presidente Ferrero -. Ancora una volta giochiamo d’anticipo e per il futuro della società, come in passato abbiamo fatto ad esempio con gli eSport. Abbiniamo i colori più belli del mondo a una realtà in forte espansione popolare, soprattutto tra i giovani: questa scelta è un ulteriore segnale del nostro impegno su Genova e sulla Liguria, potendo offrire alle famiglie e ai loro bambini una possibilità nuova di praticare sport nella grande famiglia di Next Generation. Ringrazio tutti i dirigenti e i collaboratori che hanno lavorato per la positiva conclusione di questo progetto e sempre forza Sampdoria Futsal”.