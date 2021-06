Luca Monteforte elogia la sua squadra: “La vittoria della convinzione e della voglia”

Genova. Dieci partite giocate, sette vinte. Ventitré reti fatte, nove subite. Il ruolino di marcia del Ligorna, in questo breve campionato della ripartenza, parla chiaro: i biancoblù sono la squadra che, risultati alla mano, più di ogni altra ha meritato di arrivare in finale.

Oggi la squadra allenata da Luca Monteforte ha offerto una prova di grande forza, superando gli avversari con un netto 3 a 0. “L’avevamo preparata per fare una prestazione di questo tipo, contro un avversario forte, perché la Genova Calcio ha dimostrato di essere un avversario degno – dichiara il mister -. Però oggi i ragazzi sono andati un po’ al di là, perché hanno fatto una prestazione senza una sbavatura. Non credo che abbiamo subito una situazione difensiva difficile, hanno chiuso tutto, hanno giocato veramente bene, con grande personalità, grande qualità, grande voglia. È stata una partita di livello alto”.

Riguardo alla preparazione della partita, Monteforte spiega: “Durante la settimana abbiamo solo lavorato mentalmente. Ci sono state anche parole intorno a noi che ci hanno caricato a duemila, quindi questa è stata solo la vittoria della convinzione, della voglia, del livello. È dall’inizio che noi dobbiamo dimostrare e dimostriamo tutte le domeniche, quindi è stata una vittoria della personalità dei ragazzi”.

Non c’è tempo per distrarsi: tra setta giorni il Ligorna giocherà la partita decisiva per tornare in Serie D. “Non si festeggia, si pensa alla finale – dichiara il tecnico -. Si festeggia a casa, ci riposiamo perché domenica sarà durissima se giochiamo con questo caldo, per noi e per loro naturalmente, ma difficilissima perché la Cairese è una squadra molto forte“.