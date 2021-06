Lo sport riparte: gli incentivi a sostegno delle A.S.D.

Uno dei settori che ha subito in maggiormente le conseguenze negative della pandemia è sicuramente quello sportivo; sono molte, infatti, le A.S.D. che rischiano di chiudere i battenti proprio ora che sembrano esserci gli spiragli per poter tornare a praticare sport in sicurezza.

Questo lungo periodo di chiusure forzate ha avuto gravi ripercussioni per gli oltre 100.000 centri sportivi italiani dove, prima dell’emergenza sanitaria, 20 milioni di italiani praticavano sport quotidianamente.

L’importanza sociale e fisica della pratica sportiva è riconosciuta da più parti e le istituzioni nazionali ed europee hanno stanziato, attraverso i vari programmi di finanziamento, una buona fetta dei fondi destinati al sostegno delle attività per la ripartenza post COVID-19; “E’ vero – sostiene Claudia Ghiso, Ceo di Incentiviitalia – sono molti i bandi che possono aiutare le A.S.D. a ripartire dopo questo lungo stop”. Uno di questi dà la possibilità, alle associazioni che ne fanno richiesta, di ricevere contributi a fondo perduto che coprono spese quali affitto delle strutture o dei locali, pagamento delle utenze, acquisto di attrezzature, compensi a tecnici e professionisti, lavori di ristrutturazione e tanti altri titoli di spesa.

“E’ una delle iniziative più interessanti messe in atto dal Governo – prosegue Claudia Ghiso – perché non richiede particolari requisiti se non l’affiliazione ad una federazione riconosciuta dal CONI. Essendo un’iniziativa a sostegno delle A.S.D. ma anche di carattere sociale viene richiesto alle stesse, in luogo del contributo, di concedere ad un certo numero di atleti appartenenti a determinate categorie (in alcuni casi svantaggiate) di poter usufruire gratuitamente delle attività svolte. Ritengo che l’iniziativa sia molto interessante e ben strutturata in quanto concederà alle A.S.D. di avere la liquidità necessaria alla ripartenza ed allo stesso tempo darà la possibilità di praticare lo sport desiderato ad alcuni atleti che magari per problemi economici o di altro genere non avrebbero potuto farlo”.

La speranza di tutti è quella che la totalità delle associazioni sportive dilettantistiche possano ripartire dopo questa grave crisi ed è importante promuovere e divulgare le iniziative che possano aiutare a far sì che ciò accada, il settore delle agevolazioni e dei contributi a fondo perduto è sicuramente un’opportunità importante in questo senso.

“Incentiviitalia è a disposizione delle A.S.D. per una consulenza gratuita – conclude Claudia Ghiso – al fine di trovare la soluzione migliore per qualsiasi tipo di Associazione Sportiva”.