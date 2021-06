Genova. Ha litigato con il marito per motivi banali e lo ha ferito a una mano. Sul posto è intervenuta la volante della polizia. E’ successo intorno all’ora di pranzo in piazza Santa Fede in centro storico.

La donna, un’italiana avrebbe ferito il marito, un cittadino tunisino, provocandogli un taglio superficiale al braccio e qualche escoriazione.

Sul posto anche la croce verde. L’uomo è stato medicato sul posto e ha rifiutato le successive cure mediche.