Lite tra ubriachi si trasforma in rissa dentro un ristorante in Sottoripa: tre denunciati

Genova. La lite è cominciata per strada dopo che un 47enne, palesemente ubriaco ha cominciato a provocare altri due uomini, un 36enne e un giovane di 25 anni.

I due, infuriati, lo hanno inseguito fin dentro il ristorante dove si era rifugiato in Sottoripa. E lì la lite si è trasformata in rissa. E’ successo ieri sera intorno alle 21.45.

Quando i due rivali lo hanno raggiunto, i tre hanno cominciato a picchiarsi con calci e pugni finché il cuoco non è riuscito a separarli e a chiudere dentro il 47enne. All’arrivo della polizia la lite era appena terminata ma i contendenti erano ancora sul posto.

I poliziotti hanno portato tutti e tre in Questura per gli atti di rito: denuncia e sanzione per ubriachezza.

Il 47enne e il 36enne hanno richiesto poi di essere portati in ospedale per le contusioni riportate durante la rissa.