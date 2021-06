L’incubo di Sampierdarena: terrorizza i clienti di bar e ristoranti per mangiare dai loro piatti. Denunciata dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato ha denunciato una 33enne, pluripregiudicata, per atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale, sanzionandola anche per ubriachezza.

Secondo quanto riporta una nota stampa della questura, ieri pomeriggio gli agenti sono intervenuti in un bar kebab di Sampierdarena perché la donna passava tra i tavolini e rubava il cibo ai clienti, facendoli fuggire. Arrivati sul posto gli uomini della volante avrebbero trovato la donna, già nota alla forze dell’ordine, tranquillamente seduta intenta a mangiare le pietanze altrui. Alla vista della Polizia, avrebbe poi scaraventato i piatti per terra lanciandone alcuni contro gli agenti, urlando e minacciandoli.

L’episodio, però, non deve essere stato il primo, anzi: mentre gli agenti la tranquillizzavano per poi condurla in questura per gli atti di rito, altri esercenti si sarebbero avvicinati riportando alla pattuglia altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi.

“Tutti i giorni, più volte al giorno, sempre ubriaca, è solita fare il giro dei bar della zona rubando le pietanze ai clienti – riporta la nota stampa – intimidendo i proprietari, consumando ai tavolini alcolici acquistati altrove e obbligando i baristi a servirle cibo e acool gratis con la minaccia di far chiudere il locale a forza di importunare gli acquirenti”.

In diversi la donna avrebbe addirittura aggredito e percosso i negozianti, lanciando anche delle stoviglie contro chi la contrastava. “Gli esercenti – chiosa il comunicato – in questi mesi, oltre a perdere clientela e denaro, hanno vissuto in un vero stato di ansia, paura ed esasperazione”.