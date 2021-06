Ligorna, Pierluigi Gatto festeggia la qualificazione: “Chi parte dall’inizio e chi subentra dà sempre il 100%”

Genova. Un clima da piena estate con il campionato di Eccellenza ancora protagonista. È questo il poco consueto binomio al quale domenica ha potuto assistere un gremito numero di supporter, finalmente tornati protagonisti dopo mesi difficili per merito dell’abbassamento della curva dei contagi da Covid-19.

Una partita che ha raccontato il trionfo del Ligorna, formazione maggiormente attrezzata e data alla vigilia insieme alla Fezzanese come una delle più accreditate per compiere il salto di categoria. Grandi applausi comunque anche per la Genova Calcio, compagine che per merito dell’attenta guida di Beppe Maisano ha saputo zittire gli scettici arrivando ad un passo dalla finalissima la quale si disputerà il prossimo weekend.

Una sfida quella di domenica per la quale è forse difficile trovare un protagonista, con Pierluigi Gatto che però ha sicuramente stupito per abnegazione e spirito di adattamento. Una prestazione quella offerta dal numero 18 del Ligorna che ha messo in seria difficoltà la retroguardia biancorossa, il tutto con anche uno splendido suggerimento fornito per il neo entrato Tracanna, diventato così eroe assoluto grazie alla marcatura della rete del raddoppio.

L’attaccante classe ’99, domenica in versione assist-man, al termine del match ha così esordito ai nostri microfoni: “È stata sicuramente una partita complicata, non è mai facile giocare con 40 gradi. Fortunatamente coloro i quali partono dall’inizio danno sempre il 100% proprio nella stessa maniera in cui si comporta chi subentra”.

Successivamente è anche arrivata una breve analisi della sfida vinta, con Gatto che ha identificato come un momento di svolta decisivo la rete siglata proprio nei primissimi minuti del match da Dotto, talentuoso compagno di squadra distintosi per l’ennesima prestazione sopra le righe. “Abbiamo giocato tenendo la palla alta grazie alle doti balistiche di Cellerino, io ho tentato di svolgere il medesimo compito ed è andata bene”: questo l’approfondimento promosso dall’attaccante del Ligorna.

Infine non poteva mancare un focus sul prossimo match, una sfida che vedrà i biancoblù guidati da mister Luca Monteforte contendersi il salto di categoria con la temibile Cairese allenata da Mario Benzi. Gatto si è detto tranquillo per la qualità dello staff tecnico che quest’anno ha seguito e segue l’undici del presidente Alberto Saracco, squadra che adesso tenterà di percorrere l’ultimo gradino prima di poter festeggiare una tanto attesa quanto agognata promozione.