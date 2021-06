Ligorna, Monteforte vulcanico: “Oggi ha vinto il calcio, grandissima reazione dei miei ragazzi dopo lo svantaggio”

Genova. Oggi allo stadio di via Solimano è andata in scena una delle due semifinali playoff valide per il campionato di Eccellenza 2020/2021. Una partita frizzante e ricca di occasioni come da pronostici quella disputata da Ligorna e Genova Calcio, due formazioni con approcci differenti riuscite ad offrire il miglior calcio possibile nella sfida odierna. Il match è anche risultato un banco di prova per quanto riguarda la riapertura degli impianti sportivi al pubblico, un momento definibile storico dopo le restrizioni e gli obblighi imposti nei mesi precedenti per tentare di contrastare l’emergenza sanitaria in corso.

Alla fine è stato 3-2 per i padroni di casa, abili a sfruttare la maggiore qualità proponendo numerose trame spettacolari e degne di nota. Al termine della contesa a commentare le gesta dei suoi ci ha pensato Luca Monteforte, tecnico del Ligorna il quale ha dichiarato: “Secondo me oggi abbiamo visto una partita di grande livello con una cornice di pubblico meravigliosa, abbiamo onorato il calcio dilettantistico”.

Successivamente il mister ha poi rivolto un pensiero nei confronti dei suoi, abili a suo dire nel riuscire a reagire dopo uno svantaggio prematuro che però non ha compromesso l’esito di un match il quale, con il risultato scaturito, lascia ancora spazio a qualsiasi discorso in chiave qualificazione.

Monteforte ha inoltre aggiunto: “Forse abbiamo concretizzato poco, però del mio Ligorna mi è piaciuto il fatto di essere riusciti ancora una volta ad essere propositivi”.

Infine è arrivato un commento relativo alla sfida di ritorno, un match che si prospetta spettacolare come quello andato in scena nella giornata odierna anche se forse con qualche defezione: “Contiamo i feriti e andiamo avanti, sia noi che Beppe (Maisano, allenatore della Genova Calcio ndr) abbiamo avuto qualche problemino. Ora pensiamo a recuperare, poi sarà ancora battaglia”.

È terminata così l’intervista rilasciata in merito al primo atto della semifinale playoff da parte di Luca Monteforte, tecnico pronto adesso a preparare al meglio il prossimo decisivo round.