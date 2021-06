Ligorna, Lorenzo Dotto festeggia la promozione: “Siamo contentissimi”

Vado Ligure. Domenica pomeriggio alle ore 17:30 allo stadio Chittolina è andato in scena l’atteso ultimo atto del campionato di Eccellenza 2020/2021. In campo neutro Cairese e Ligorna si sono rese protagoniste di una partita davvero divertente, una sfida impreziosita da una ritrovata cornice di pubblico che ha emozionato i giocatori e non solo. Alla fine sono stati i genovesi a spuntarla, questo con un 3-1 senza storia che ha visto Lorenzo Dotto ergersi ad assoluto uomo copertina di una squadra capace di dimostrarsi più forte sul terreno di gioco.

Successivamente non è quindi potuta mancare la voce del numero 8 (autore di un gol ed un assist, ndr) allenato da Luca Monteforte ai nostri microfoni, il quale ha esordito dichiarando: “Siamo contentissimi, finalmente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, lo abbiamo cullato dall’inizio di questo campionato e adesso possiamo goderci il momento.”

In seguito, dopo una battuta indirizzata all’autore dell’intervista, Lorenzo Dotto ha scelto di tenersi vago in merito al proprio futuro, un avvenire che sicuramente i dirigenti del Ligorna si augurano possa essere ancora a tinte biancoblù. È così terminato l’intervento del fantasista della squadra capitanata da Botta, un giocatore duttile capace di mettere a segno tre reti ed un considerevole numero di assist in un’annata che lo ha consacrato come uno dei migliori interpreti del panorama dilettantistico ligure.