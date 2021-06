Ligorna in finale, Stefano Botta: “Adesso vogliamo arrivare al traguardo”

Genova. Classe 1986, con un passato ad alto livello con le maglie di Lugano, Genoa, Cesena, Vicenza, Ternana, Virtus Entella, Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro. Stefano Botta è uno dei pilastri del centrocampo del Ligorna, nonché il capitano della squadra.

Al termine della partita vinta 3 a 0 sul campo della Genova Calcio, Botta commenta: “Paradossalmente, forse, all’andata il loro gol iniziale ci ha messo un po’ in difficoltà. Oggi siamo stati bravi subito a chiuderla. Avevamo due risultati su tre. Loro, effettivamente, nel primo tempo non ci hanno messo in grossa difficoltà. Potevamo fare il secondo gol, glielo abbiamo fatto ad inizio ripresa e poi lì la partita è andata in discesa“.

Il successo vale il passaggio del turno: domenica sera i biancoblù incontreranno in una gara secca la Cairese, la vincente salirà in Serie D. “La affronteremo come abbiamo preparato tutte queste ultime partite, perché comunque erano tutte decisive, lo si diceva ogni settimana – dice Stefano -. Siamo arrivati fino in fondo, adesso vogliamo arrivare al traguardo“.