Ligorna in finale, Mirko Chiarabini: “Adesso una settimana di lavoro intenso per arrivarci al meglio”

Genova. Il Ligorna ha centrato l’accesso alla finale playoff del campionato di Eccellenza, battendo sia all’andata sia al ritorno la Genova Calcio.

Mirko Chiarabini arrivata da una settimana un po’ complicata, nella quale si era allenato poco; inoltre era diffidato. Ha trovato comunque spazio per un quarto d’ora e poco più, entrando alla mezz’ora del secondo tempo. Così come gli altri compagni subentrati, si è fatto trovare pronto; con lui in campo, il Ligorna ha segnato la terza rete.

“Ho avuto un po’ una settimana travagliata – spiega l’attaccante -. Il fatto che i cambi, come chi ha giocato dall’inizio, siano stati un valore aggiunto fa capire come questa rosa sia importante e quanto tutti tengano ad ottenere questo tipo di risultati. Sono molto contento, soprattutto per i compagni che hanno giocato meno e hanno dimostrato di poter far parte di questo gruppo e di essere forti”.

Domenica sera il Ligorna giocherà la partita decisiva per l’accesso alla Serie D. “Abbiamo tempo sette giorni per recuperare le energie e cercare di allenarci al meglio – dice Chiarabini -. Sappiamo che affronteremo una grandissima squadra, quindi ci prepareremo per questa finale che era l’obiettivo dall’inizio. Adesso una settimana di lavoro intenso per arrivare al meglio domenica con la Cairese”.