Ligorna in finale, Lorenzo Dotto: “In settimana ci prepareremo per raggiungere il nostro obiettivo”

Genova. Nella gara di ritorno delle semifinali playoff di Eccellenza il Ligorna ha messo in mostra il suo valore, battendo a domicilio la Genova Calcio per 3 a 0.

La squadra biancoblù è parsa decisa e pratica: è partita a spron battuto e, segnando già al quinto minuto, ha messo subito in chiaro la situazione. La rete che ha sbloccato il risultato è stata realizzata da Lorenzo Dotto, il quale anche all’andata aveva scritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori.

“Il nostro obiettivo era quello di far gol subito, di sbloccarla per darci poi una mano a gestire meglio la partita – afferma il centrocampista -. Sapevamo che nel secondo tempo loro sarebbero venuti forti per provare il tutto per tutto; siamo stati bravi con Tracanna a chiudere la partita per poi arrivare in finale“.

Oggi chi è subentrato si è fatto trovare pronto, dimostrandosi all’altezza dei giocatori partiti titolari. “Noi siamo un grande gruppo, siamo tutti giocatori di grande livello e chi entra non sfigura mai – sottolinea Dotto -. Siamo tutti sempre pronti, ci alleniamo da tanto, siamo molto affiatati. Sappiamo benissimo le richieste del mister, quello che vuole, e quindi chiunque entra può fare la differenza“.

Domenica sera la sfida decisiva, contro la Cairese. “Sarà una settimana molto intensa. Proveremo a prepararci tranquillamente, come al solito, per raggiungere il nostro obiettivo” conclude Lorenzo.