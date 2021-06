Ligorna, Federico Brusacà: “Sono state due sfide impegnative, bravi a far emergere le nostre qualità”

Genova. Una semifinale avvincente degna di un campionato di Eccellenza davvero spettacolare. È ad una partita del genere che abbiamo assistito domenica, una sfida tra Genova Calcio e Ligorna che ha appassionato il ritrovato pubblico presente sugli spalti decretando il passaggio del turno della formazione allenata da Luca Monteforte.

Uno 0-3 che non ha visto però la partecipazione di Federico Brusacà, colonna portante della difesa biancoblù out a causa di un problema fisico. Il classe ’96 ha comunque scelto di dire la propria al termine della sfida ai nostri microfoni, questo in una gara che ha confermato una ritrovata solidità per quanto riguarda il Ligorna: “Sono state due sfide impegnative, soprattutto all’andata la Genova Calcio ha dimostrato di essere una squadra più che all’altezza, una formazione organizzata con ottima gamba”.

Successivamente Brusacà ha anche svelato il proprio punto di vista in merito alla propria formazione, una compagine definita di grande qualità e con tantissimi giocatori pronti a subentrare dalla panchina: “Oggi sono emerse le nostre qualità nell’arco dei 90 minuti, sbloccando la partita per primi è diventato tutto più facile”.

Infine è anche arrivata una domanda sul prossimo match, una partita alla quale il difensore spera di poter prendere parte nonostante il tempo stringa: “Non so se ci sarò, comunque sia i miei compagni hanno dimostrato di poter giocare delle partite egregie anche senza di me, vedremo”.

È terminata così l’intervista a Federico Brusacà, giocatore che adesso farà sicuramente di tutto per poter disputare da protagonista la finale di domenica prossima contro l’agguerrita Cairese.