Ligorna finalista, Simone Bottino: “Concentrati dietro e cinici davanti, ce la siamo guadagnata”

Genova. Chiudiamo la ricca rassegna di interviste dei protagonisti con la maglia del Ligorna, al termine della vittoriosa semifinale di ritorno con la Genova Calcio, con le parole di Simone Bottino.

Difensore centrale classe 1996, ha giocato l’intera gara di andata e 75 minuti del match di ritorno. “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare – dichiara a fine partita -. Siamo stati veramente concentrati dietro e cinici davanti. Direi che ce la siamo guadagnata la finale”.

Il Ligorna ha sempre avuto idee chiare in merito al traguardo da raggiungere. “È dal 3 agosto che pensiamo alla finale, quindi direi che ci arriviamo sicuramente pronti – afferma Bottino -. Il nostro obiettivo lo abbiamo detto fin da subito, ora che ci siamo dobbiamo giocarla“.

Per le semifinali, finalmente, gli impianti sono stati riaperti agli spettatori. Così sarà anche per la finale. “Sicuramente fa piacere avere il pubblico alla domenica, ma penso che non influirà più di tanto” conclude il difensore.