Ligorna, Alberto Saracco soddisfatto: “Grande squadra e grande gruppo, un premio al nostro lavoro”

Genova. Oggi allo stadio Italo Ferrando di Cornigliano è andata in scena la semifinale di ritorno tra Genova Calcio e Ligorna, partita valida per il campionato di Eccellenza 2020/2021. Dopo il 3-2 dell’andata la strada si presentava sicuramente in discesa per gli ospiti odierni, i quali disponevano di due risultati su tre per potersi qualificare. Impresa qualificazione che comunque non sembrava impossibile nemmeno per i padroni di casa, squadra alla quale sarebbe bastata una vittoria con una rete di scarto per approdare all’ambita finale di domenica prossima.

Alla fine però a farla da padrone è stata la maggiore qualità del Ligorna, formazione ben allenata capace di zittire persino i più scettici per merito di uno 0-3 che potrebbe commentarsi da solo.

Al termine del match sono stati moltissimi i volti noti i quali hanno scelto di commentare la contesa conclusasi. Tra di essi si è presentato anche il presidente della formazione allenata da Luca Monteforte che, differentemente rispetto a settimana scorsa, ha espresso tutta la sua felicità: “Oggi la squadra ha fatto una grande partita, preparata bene e giocata anche meglio da un gruppo coeso che si è dimostrato superlativo dentro e fuori dal campo”.

Successivamente Saracco ci ha anche tenuto a porre una lente di ingrandimento su determinate vicissitudini passate, punzecchiando coloro i quali nei mesi precedenti avevano tentato di “vendere” come un atteggiamento poco sportivo quello di proseguire gli allenamenti da parte dei biancoblù, questo mentre la maggior parte delle altre formazioni non riusciva o non poteva fare lo stesso.

“Ci abbiamo sempre creduto (alla ripartenza del campionato ndr) quando nessuno lo faceva più, se oggi siamo qui è merito soprattutto dei ragazzi, mi complimento con loro in maniera davvero sentita”: questa la dichiarazione dell’intervistato.

Infine il presidente del Ligorna si è anche complimentato con la Genova Calcio, ottima avversaria riuscita a mettere per larghi tratti in difficoltà proprio la compagine allenata da Luca Monteforte.