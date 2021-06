Lenzuola, scatole, panni e giornali: il centro Enpa di Campomorone lancia l’appello per la raccolta

Genova. Lenzuola, panni, asciugamani usati, scatole di cartone di ogni dimensione, traversine e giornali ma anche cibo umido in scatola per gatti e cani. Il centro recupero animali selvatici Enpa Genova, che ha sede a Campomorone, ha diffuso sui social un appello per la raccolta di questo materiale, indispensabile per la cura degli animali selvatici che di cui il centro di occupa quotidianamente.

Ci volesse supportare il centro può consegnare il materiale raccolto direttamente in via Lastrico 1 a Santo Stefano di Larvego (Campomorone).

I volontari sono presenti tutti i giorni dalle 09 alle 18. Non solo per chi volesse acquistare materiali che saranno recapitati direttamente all’Enpa c’è anche una wishlist su amazon.