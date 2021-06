Lega, Sandro Garibaldi nominato commissario straordinario per il Tigullio

Genova. Il commissario regionale della Lega Liguria, il deputato Edoardo Rixi, ha nominato il consigliere regionale Sandro Garibaldi commissario straordinario per l’area del Tigullio.

Il nuovo commissario si affianca al senatore Paolo Ripamonti per la provincia di Savona, al deputato Flavio Di Muro per la provincia di Imperia, al deputato Lorenzo Viviani per la provincia della Spezia. Giuseppe Grisolia è il commissario regionale della Lega Giovani. Il senatore Francesco Bruzzone coordina la gestione delle elezioni amministrative a Savona.

“In un momento in cui la nazione di sta rimettendo in moto grazie alla campagna vaccinale e all’insistenza della Lega sulle riaperture, il nostro movimento torna in modo attivo sul territorio. Il successo della raccolta firme per la difesa del cibo Made in Italy e per la campagna tesseramento 2021 conferma che l’habitat della Lega è tra la gente. Con questo spirito siamo pronti per l’avvio della raccolta firme per i referendum sulla giustizia”, commenta Rixi.