Laurea alla memoria per il partigiano Buranello nel centenario dalla nascita

Genova. Nel mese di marzo 2021 ricorreva il centenario della nascita di Giacomo Buranello (1921-1944), partigiano caduto nella Resistenza, medaglia d’oro al valor militare. In questa occasione, l’Ateneo genovese conferisce al suo studente la laurea alla memoria in Ingegneria per ricordarne la figura esemplare.

La cerimonia di conferimento si svolge il 17 giugno alle ore 16 nell’Aula Magna “Giacomo Buranello” (B1) della Scuola Politecnica, via all’Opera Pia 15A, a Genova e viene trasmessa in diretta streaming nell’aula B2, sovrastante la B1, oltre che sul canale YouTube di UniGe.

Nel rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia ancora in corso, il numero di posti a sedere è limitato a sole 80 unità in entrambe le aule.

La prenotazione è obbligatoria. Per accedere alle aule è necessario esibire il biglietto nominativo, in formato cartaceo o sul cellulare, che viene rilasciato dal sistema di prenotazione:

La cerimonia viene trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell'Università di Genova.