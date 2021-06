Lagaccio, dopo quasi 3 anni di lavori riaperto al traffico il ponte Don Acciai

Genova. Sono stati necessari quasi tre anni ma alla fine le auto hanno ripreso a percorrere ponte Don Acciai a Genova, che collega Via Bari a Via Napoli, dopo un lavoro di demolizione e ricostruzione costato 1,8 milioni di euro.

Il progetto, infatti, ha comportato la demolizione delle tre campate e delle due pile centrali, con la realizzazione di una struttura metallica in acciaio corten, al posto delle due pile preesistenti. La nuova struttura, quindi, ha una campata continua a struttura mista in acciaio-calcestruzzo tra le porzioni di impalcato mantenute in opera.

A dare il via simbolico alle prime auto, intorno alle 9 di questa mattina, l’assessore Pietro Piciocchi, assieme ai rappresentanti del municipio Centro Est.

“Il quartiere era rimasto letteralmente tagliato in due – ha ricordato il presidente e del Municipio, Andrea Carratù – ma questo è solo un inizio perché sotto saranno realizzati dei parcheggi e, quando sarà completato il parco della caserma Gaviglio il quartiere avrà realmente ottimi servizi”