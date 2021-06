Lagaccio, ciclista 60enne investito in via Bari: trasportato al San Martino

Genova. Un uomo di circa 60 anni è caduto dalla propria bicicletta in seguito al contatto con un’autovettura mentre transitava in via Napoli, a Oregina.

L’uomo è caduto rovinosamente a terra, rimanendo ferito: immediato l’intervento del 118 che si è attivato in codice rosso per la dinamica anche se, per fortuna, il codice in seguito è stato declassato al giallo.

Si è deciso però per il trasferimento al pronto soccorso del San Martino, dove l’uomo è stato medicato e sottoposto agli accertamenti di rito. Nella zona si sono verificati momentanei disagi per il traffico