Ladri di bicicletta (elettrica) beccati dai carabinieri nel centro storico

Genova. Sono stati trovati in possesso di una bicicletta elettrica di cui non erano stati in grado di giustificare il possesso. La breve indagine dei carabinieri della stazione di Ge-Maddalena ha permesso di restituire il mezzo al legittimo proprietario, un 75enne genovese.

I due uomini sono stati fermati in vico Salvaghi dai militari durante un servizio di pattuglia.

La coppia è stata deferita in stato di libertà per “ricettazione in concorso”. Si tratta di un 36enne palermitano e un 38enne genovese, entrambi con pregiudizi di polizia.