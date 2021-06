L’abbazia di San Fruttuoso e Palazzo Reale nei video girati da Salvatores per l’Expo di Dubai

Liguria. A ormai 100 giorni dall’inaugurazione di Expo 2020 Dubai, entra nel vivo il percorso di avvicinamento della Liguria e delle altre Regioni partecipanti all’Esposizione Universale, primo grande evento globale dopo la pandemia. Ci sarà anche un po’ di Liguria e anche Genova.

“La presenza di Regione Liguria nel Padiglione Italia – afferma il presidente Giovanni Toti – ha molteplici significati. In primo luogo vuole sottolineare la partecipazione della nostra Regione al grande racconto collettivo del nostro Paese, basato sulla sua bellezza. Poi, nel concentrarsi sul tema della nautica nel prossimo marzo, intendiamo rappresentare e sostenere la nostra presenza nella ‘blue economy’ in un’area strategica del mercato mondiale. Infine con questa presenza vogliamo sottolineare la forte volontà della Liguria di mettersi alle spalle una stagione decisamente più difficile di altre, per costruire una nuova e per certo versi inedita nuova fase di crescita e di sviluppo”.

In particolare, la Liguria parteciperà al prossimo Expo Dubai concentrando i propri sforzi nella settimana in cui, parallelamente ad Expo, si tiene anche il “Dubai International Boat Show“: il comparto legato alla nautica è infatti uno dei principali asset economici del territorio e i principali cantieri liguri saranno presenti a Dubai con le loro produzioni.

L’esposizione internazionale sarà quindi una vetrina per la Liguria che potrà presentarsi al meglio nel mercato asiatico, in continuo sviluppo e fondamentale anche per il comparto turistico di qualità.

Prendono intanto il via le riprese nei territori italiani del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, chiamato dal commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai a narrare la Bellezza evocata sin dal titolo della partecipazione del nostro Paese: “La Bellezza unisce le Persone”.

In queste settimane lo sguardo e le troupe di Salvatores attraverseranno le 15 Regioni che a Dubai porteranno le loro ricchezze culturali, paesaggistiche e storiche oltre alle proprie tradizioni e capacità di innovare: le riprese verranno poi editate e infine proposte durante il semestre espositivo dal primo di ottobre al 31 marzo ai visitatori del Padiglione Italia.

Il racconto costruito dal Regista con le Regioni partecipanti prevede una serie di contenuti altamente scenografici e d’impatto che saranno visibili in due diverse sezioni del percorso del Padiglione Italia: il Belvedere, con proiezioni a 360 gradi dei paesaggi e dei luoghi più suggestivi, e il ‘Saper Fare’ italiano, raccontato su uno schermo di 100 metri quadrati e capace di mostrare al visitatore il meglio delle ‘artigiane’, dell’agroalimentare, della meccanica, del design e dell’esercizio delle tecnologie più sofisticate.

In Liguria le troupe di Salvatores racconteranno Dolceacqua, l’Abbazia di San Fruttuoso e Palazzo Reale di Genova, per la sezione del Belvedere.

Alla Liguria e alle altre 14 Regioni aderenti al progetto (il più alto numero che l’Italia abbia mai portato ad una Esposizione Universale fuori dal nostro Paese), è inoltre dedicata un’intera sezione del sito del Padiglione Italia: uno spazio aggiornato quotidianamente con i contenuti che arricchiscono l’esperienza dei territori italiani a Expo Dubai nella quale in maniera semplice e intuitiva sarà possibile conoscere tutte le notizie relative alle Regioni coinvolte e consultare le pagine dei loro siti istituzionali dedicate all’Esposizione Universale.