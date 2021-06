La scuderia New Racing for Genova al 37° Rally della Lanterna con 18 vetture

Santo Stefano d’Aveto. Da sempre vicina alle gare liguri, la scuderia New Racing for Genova parteciperà al 37° Rally della Lanterna – 5° Rally Val d’Aveto, in programma sabato 19 e domenica 20 giugno a Santo Stefano d’Aveto, con ben 18 equipaggi: sarà la scuderia più rappresentata al via della gara genovese, valida per la Coppa Rally Zona 2.

Il Rally della Lanterna è la “gara di casa” di due dirigenti della New Racing for Genova: la presidente Laura Bottini, che affronterà l’impegno con il compagno Michele Guastavino, con una Volkswagen Polo R5 e con il desiderio di cancellare la delusione patita al Rally della Palme, ed il consigliere economo Luigi Guardincerri, pronto a cimentarsi con una Skoda Fabia R5, in coppia con Luigi Parodi e desideroso di ben figurare. Al via anche una terza vettura R5 iscritta dal sodalizio genovese, la Skoda Fabia di Alberto Biggi e Marco Nari, pronti a gettarsi nel vivo della gara.

New Racing for Genova ben rappresentata anche in classe N3, dove schiererà le Renault Clio RS di Manuel Sartori-Simona Camera e di Gian Luca Incontrera-Carola De Santis, la Clio Williams di Carlo Gandolfo-Veronica Lertora e la Peugeot 306 S16 di Massimo Garbarino-Fabrizio Ponti. Altrettante le vetture iscritte in classe A5: tre Peugeot 106, rispettivamente per i veloci Andrea Peirano-Nicole Arata, i coriacei Luca Fontana-Stefano Casagrande e per i fidanzati Nicolò Franca-Alessia Beroldo, e la Fiat Panda di Luca Beninati-Enrico Figari.

Nella N2, riflettori puntati sulla Peugeot 106 di Davide Melioli e Stefano Tiraboschi, grandi favoriti per il successo finale di classe, e sull’analoga vettura dei veterani Enrico Pagano e Giorgio Antichi. Tutto da seguire, nella R1, l’impegno di Christian Morelli e Federico Capilli, in gara con una Renault Clio RS Line. Nella A0, invece, Luca Formentera, vicepresidente della New Racing for Genova, sarà in lizza con Mirella Siri e con la Fiat Seicento Sporting.

Torna al volante della sua Citroën C2 VTS di classe RS 1.6 il giovane e veloce Mattia Canepa, che cercherà di mettere a segno una buona prestazione in coppia con Giorgia Lecca. Con le stesse intenzioni ed un’analoga vettura, ma di classe RS 1.6 Plus, saranno in gara anche Walter Morando e Michele Cademartori. Al via anche Ernesto Franca, che affronterà l’impegno al volante della Suzuki Swift di classe RSTB 1.0 ed in coppia con Marco Ferretti.