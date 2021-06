La richiesta di Toti al Governo: “Autostrade tutte gratis in Liguria fino al termine dei lavori”

Genova. “Tutte le autostrade devono essere gratuite in Liguria, totalmente e a prescindere dalla tratta, fino a quando non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“È quello che chiediamo e chiederemo in tutte le sedi al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, unico titolare delle concessioni, e a tutti i gestori autostradali, a fronte dagli enormi disagi che stiamo subendo, non solo in queste ore ma negli ultimi anni”, ha aggiunto.

Lunedì Toti con i sindaci della Liguria incontrerà il Governo per “chiedere soluzioni definitive, praticabili”. Si alza di nuovo la tensione dopo che il piano di riduzione dei cantieri ha mostrato i suoi limiti, soprattutto lunedì mattina quando il traffico “tardivo” di rientro si è sommato a quello pesante di inizio settimana, il tutto innescato dai restringimenti prodotti dai cantieri. L’assessore Berrino ha chiesto di prolungare il periodo di sospensione dei lavori, ma la strada non sembra praticabile per le tempistiche richieste da Autostrade.

Toti aveva ricordato che la Regione ogni settimana convoca un tavolo con i gestori delle autostrade, il ministero delle Infrastrutture e gli ispettori pur non avendo alcun potere diretto visto che le autostrade dipendono dal governo centrale: “Abbiamo ottenuto di ridurre il più possibile l’impatto e che nei fine settimana si smontassero più cantieri possibile, ma non sempre si riesce perché ci sono lavori che per sicurezza non possono essere rimandati. Una situazione che evidentemente dipende anche da ritardi accumulati negli anni da chi doveva provvedere”.

“Se non si può modificare il piano dei cantieri – aggiunge ora il governatore ligure – almeno si eviti la beffa del pedaggio per un servizio che non c’è. La Liguria deve ripartire alle stesse condizioni delle altre regioni, così invece – conclude – è solo una penalizzazione che blocca l’economia, il turismo e la ripresa del nostro territorio”.