La mascherina all’aperto? Forse si potrà togliere ad agosto, ma tenendola in tasca

Genova. E’ arrivata l’estate, fa caldo, gli italiani si stanno vaccinando a buon ritmo e i controlli parallelamente si sono allentati. E così capita di frequente incontrare per strada persone senza mascherina.

Ma anche se la Liguria sarà in zona bianca da lunedì 7 giugno e potrà dire addio – almeno temporaneamente – a tutte le restrizioni coprifuoco compreso, l’obbligo di mascherina resta, al chiuso come all’aperto. Almeno per ora.

Ma quando potremo togliere il dispositivo di protezione? Stamattina il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha lanciato una data: “”Sono convinto che il mese d’agosto potrebbe essere il mese perfetto per eliminare la mascherina all’aperto – ha detto nel corso della trasmissione ‘Restart 264’, su Cusano Italia Tv – Ne sono convinto perché dobbiamo dare prospettive ai cittadini, può servire da stimolo verso la ripresa e verso la fiducia per il piano vaccinale”.

Non dà ancora una data ma una percentuale il viceministro alla Salute Pierpalo Sileri, che a Radio Capital qualche giorno fa ha spiegato: “Si potrà pensare di togliere l‘obbligo di mascherina all’aperto quando metà della popolazione italiana sarà vaccinata. Serve buonsenso: in estate è chiaro che la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento si può mettere nel taschino ma non si può buttare via. C’è ancora l’incognita varianti da considerare”.

Ci vorrà ancora tempo e pazienza, quindi, anche se non tutti concordano. Il direttore di Malattie Infettive Matteo Bassetti, per esempio, da qualche settimana chiede che l’obbligo di mascherina all’aperto sia eliminato visto che i dati dimostrano che il virus ha capacità di trasmissione molto bassa all’aria aperta. Ieri Bassetti si è scattato un selfie in spiaggia, volutamente senza mascherina per ribadire il concetto: “Osservo la spiaggia e non posso non vedere che tenere la mascherina sul bagnasciuga è veramente difficile. Levare l’obbligo all’aperto sarebbe una decisione di buon senso. Purtroppo però il buon senso in Italia, da un anno ad oggi, non sempre ha animato le decisioni del CTS e della politica”.