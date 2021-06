La gaffe social della Lista Crivello: “Assembramenti a De Ferrari”. Ma la foto è di Capodanno 2020

Genova. “Piazza De Ferrari ieri sera! Una delle tante immagini”, esclamava il testo di una foto postata questa mattina dal profilo Facebook della Lista Crivello in Comune, gruppo civico a sostegno dell’ex candidato sindaco contro Marco Bucci. Didascalia che proseguiva con una denuncia ironica: “Complimenti agli organizzatori e ai molti partecipanti! Tutti hanno compreso quanto fosse importante essere presenti in massa! Per ricordare le vittime e per evitare assembramenti!”.

Peccato però che l’immagine pubblicata non si riferisse alla festa per l’addio al coprifuoco nella serata del 7 giugno, ma piuttosto alla piazza De Ferrari gremita per il capodanno 2020. Lo si può facilmente notare dalla presenza di un grande palco sotto il palazzo della Regione, mentre ieri c’era solo una piccola piattaforma dedicata a dj-set e occupata dagli speaker di Radio Babboleo a lato di Palazzo Ducale.

L’errore è stato fatto notare ai gestori della pagina che in pochi minuti hanno eliminato lo scatto incriminato e lo hanno sostituito con altre immagini, peraltro estrapolate chiaramente dalla diretta di Genova24 (senza alcuna autorizzazione).

Il tutto accompagnato da un messaggio nei commenti che aggiusta il tiro: “Chiediamo ancora scusa. Si è trattato di un brutto errore e non sicuramente di una bufala. Le immagini pubblicate testimoniano comunque e purtroppo quanto descritto nel post”.

Quale fosse la situazione reale in piazza De Ferrari lo evidenziano, appunto, le nostre immagini in diretta che potete ripercorrere qui sopra. Alcune centinaia di persone si sono radunate nei pressi di Palazzo Ducale per assistere all’evento organizzato dalla Regione, uno spettacolo di luci e musica per festeggiare la prima notte senza coprifuoco con tanto di countdown in stile Capodanno. Evento che sicuramente ha contribuito ad attirare molte persone.

D’altra parte, contemporaneamente alla festa in piazza, centinaia di giovani avevano già invaso i vicoli nella zona di San Donato e salita Pollaiuoli, dando vita a ulteriori assembramenti che nulla avevano a che vedere con la situazione a De Ferrari. La foto qui sopra è stata scattata alle 22.11.