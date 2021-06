La Città dei Bambini chiude: il trasloco dai Magazzini del Cotone e i dubbi sulla ricollocazione

Genova. La tanto attesa riapertura della Città dei Bambini non avverrà. Dopo i mesi di chiusura dovuta alle restrizioni legate alla gestione della pandemia da Covid, a entrare negli spazi polifunzionali dedicati alla scienza in versione junior sono stati solo gli scatoloni, che stanno uscendo pieni di materiale, mobili e arredi.

Ad annunciarlo sui social Andrea Sessarego, animatore del Festival della Scienza, la società che gestiva l’area: ad aver recisso il contratto sarebbe la Porto Antico spa, controllata dal Comune di Genova. E’ divenuta realtà quindi l’ipotesi che aveva tenuto banco nei mesi scorsi e che aveva fatto parecchio discutere dopo le indiscrezioni lanciate dal consigliere Ferruccio Sansa, smentite dal sindaco Bucci.

“In questi mesi in molti avete chiesto quando riapre La città dei bambini e dei ragazzi? – scrive Sessarego sui social – Questi sarebbero potuti essere i giorni tanto attesi della riapertura invece, come richiesto, sono i giorni in cui portiamo via le nostre cose. Le situazioni cambiano e si evolvono, specialmente in un periodo così complicato. La speranza è che CDBR riapra in buone mani, che sappiano apprezzarne il valore, come merita. Per quanto mi riguarda, grazie a tutti e a tutte. È stato bello giocare con la scienza insieme a voi! Arrivederci CDBR, Aspettiamo tue notizie”.

Secondo alcune indiscrezioni la Città dei Bambini, che in epoca pre Covid faceva registrare almeno 100 mila visitatori l’anno, potrebbe trovare spazio nei locali della “Galleria Atlantide” dell’Acquario di Genova, ma sicuramente la riapertura potrebbe essere lcosa unga, probabilmente non prima del 2022. Sarebbe un ritorno, quello della gestione da parte dell’Acquario, che gestiva il grande laboratorio dedicato ai più piccoli fino al 2014: dopo il passaggio alla Porto Antico l’animazione era stata affidata al Festival della Scienza, e non è escluso che questa collaborazione possa anche riprendere, soprattutto per “salvare” i 4 posti di lavoro assicurati dalla struttura.

Cosa arriverà ai Magazzini del Cotone adesso? Difficile capirlo al momento: la zona è molto ambita per uffici e aziende, cosa che nei mesi scorsi ha portato al ridimensionamento degli spazi riservati alla Biblioteca De Amicis, che insieme alla ‘Città’ costituiva un polo di cultura e intrattenimento dedicato ai più piccoli unico per Genova e la Liguria.