Istituto Chiossone di Genova, Torretta e Cianciosi nominati Cavalieri della Repubblica

Genova. Simone Torretta e Paola Cianciosi, direttore e direttrice sanitaria dell’istituto Chiossone sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Consegnato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la prefettura di Genova, l’importante titolo onorifico riconosce l’impegno e la dedizione profusi dalla direzione del Chiossone nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, insieme ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari, agli educatori e riabilitatori, al personale amministrativo e dei servizi, agli ospiti e agli utenti delle diverse strutture.

“Siamo testimoni e abbiamo apprezzato abnegazione, spirito di sacrificio, umanità e competenza con cui Simone Torretta e Paola Cianciosi si sono prodigati per traghettare la nostra Fondazione attraverso la crisi epidemica, consentendoci di superarla proteggendo al meglio delle nostre possibilità ospiti e operatori – ha dichiarato Claudio Cassinelli, presidente della Fondazione David Chiossone. – Dimostrando entrambi doti di grande passione e umanità, sono stati capaci di sostenere gli animi degli operatori e degli assistiti, fornendo aiuto e sostegno anche psicologico e creando l’affiatamento e lo spirito di squadra che ha consentito di credere nel superamento dell’emergenza”.

Direttore del Chiossone, Simone Torretta, 50 anni, genovese, ha dimostrato una infaticabile dedizione personale durante tutta la pandemia e ancora oggi nella fase del riavvio a pieno regime delle attività. Nella fase iniziale e più critica dell’emergenza sanitaria, ha svolto in particolare un ruolo decisivo nel procurare gli indispensabili e scarseggianti dispositivi di protezione individuale e nel ricercare ogni altro supporto utile alla gestione dell’emergenza, superando enormi difficoltà ed estendendo questa azione anche alle altre residenze e servizi assistenziali della Liguria.

“Condivido con gli operatori del Chiossone l’emozione per il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica – ha commentato Simone Torretta, direttore del Chiossone – Un’emozione intensa e profonda che riporta indietro di un anno, quando abbiamo messo insieme capacità, impegno e devozione per proteggere le persone fragili a cui ci dedichiamo”.

Direttrice sanitaria e responsabile delle strutture residenziali del Chiossone, Paola Cianciosi, genovese, classe 1966, ha avuto il merito di aver adottato tempestivamente i provvedimenti risolutivi per fronteggiare il contagio e impedire che avesse spazio di diffusione tra gli ospiti portatori di gravi e diverse fragilità: sospensione delle visite, isolamento dei pazienti con sintomatologia sospetta, quarantena per gli ospiti di provenienza esterna, chiusura per tre settimane degli infermieri e degli operatori sociosanitari all’interno delle residenze. La competenza unita all’impegno umano sono stati determinanti nel coordinare il lavoro altrettanto impegnato dei medici responsabili dei vari reparti e l’insieme degli infermieri e operatori sociosanitari.

“È stato un anno difficile e doloroso, caratterizzato dalla paura di ciò che non conoscevamo e di ciò che giorno dopo giorno abbiamo imparato a conoscere, fatica fisica e mentale, senso di impotenza e incapacità – ha ricordato Paola Cianciosi, direttore sanitario della Fondazione David Chiossone. – Ma nello stesso tempo è stato anche un anno fatto di condivisione: condivisione della fatica, dello stress, delle scelte e delle strategie, riscoperta dei valori di unione amicizia e disponibilità. Un anno fatto di speranza, gioco di squadra e partecipazione, ognuno per la propria parte: sono questi valori che hanno permesso di gestire e superare questa difficile prova”.