Iren, lettera del M5s al sindaco Bucci: “C’è ancora chi non si vede garantito il servizio idrico”

Genova. A seguito della notizia della “nuova Iren” illustrata dal sindaco Bucci agli organi di stampa, Stefano Giordano del MoVimento 5 Stelle Genova invia al primo cittadino una lettera aperta per evidenziare le forti contraddizioni in essere: a fronte di investimenti milionari, c’è chi resta indietro e non si vede garantita la fornitura di un servizio primario come l’acqua.

Al sindaco di Genova e della città metropolitana Marco Bucci

Leggiamo con stupore le Sue dichiarazioni in merito alla “nuova Iren”, che nei piani illustrati passerà da “azienda di prodotto” ad “azienda di servizi”. Come al solito, si ragiona in termini di business e nomine, confermando di fatto quanto la visione delle strategie manageriali siano scollate dalla realtà: Le pare possibile che nel 2021 ci possano essere ancora cittadini rimasti senza acqua? Accade continuamente e l’ultimo episodio risale allo scorso 26 maggio, quando su un intero caseggiato di via Pietra Chiesa è stata interrotta, per 7 giorni (!) la fornitura idrica.

I residenti hanno segnalato il problema all’amministratore, il quale dopo aver contattato Iren, ha comunicato che probabilmente si trattava di un problema tecnico. In realtà, l’acqua era stata sospesa per morosità. Al netto della gravità della mancata comunicazione preventiva circa l’irregolarità dei pagamenti agli inquilini interessati, lascia esterrefatti come si sia proceduto a tagliare il servizio senza porsi quesiti fondamentali.

Il primo dei quali doveva essere: chi vive in quel caseggiato? Lattanti? Infermi? Anziani non autosufficienti? Senza dimenticare i rischi sanitari per tutti in piena epoca pandemica. Contattati dai condomini del caseggiato, abbiamo appreso che la situazione è stata sconvolgente per le famiglie coinvolte, le quali hanno dovuto sopravvivere alla situazione cercando metodi per garantirsi almeno un’igiene dignitosa.

“Nel condominio – si legge nella missiva – abbiamo famiglie con lattanti, persone anziane, famiglie con bambini (…) La situazione è surreale e inaccettabile, considerando anche il periodo di pandemia, dove è richiesta una maggiore igiene soprattutto delle mani”. Chi ha chiuso i rubinetti non si è interrogato sull’emergenza pandemica, che ha senza dubbio influito negativamente sulla regolarità dei pagamenti.

Oltre al danno di aver perso il lavoro, ai cittadini assestiamo anche lo schiaffo di privarli di un bene prezioso? Nonostante il referendum, si continua a lucrare su un servizio che dovrebbe essere pubblico e non privato. Prima di pianificare il domani, si pensi all’oggi garantendo non solo servizi di qualità ma politiche in grado di proteggere le classi meno abbienti.

Caro Sindaco a che cosa sono serviti i 130 milioni di euro investiti in Iren? Il diritto all’acqua risulta quale estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. La risoluzione ONU del 28 luglio 2010 dichiara, infatti, per la prima volta nella storia, il diritto all’acqua “un diritto umano universale e fondamentale”.