Iren Genova Quinto, Jonathan Del Galdo è il nuovo allenatore

Genova. L’Iren Genova Quinto annuncia di aver affidato la guida tecnica della prima squadra, iscritta al campionato di Serie A1, a Jonathan Del Galdo.

Genovese, classe 1975, il nuovo tecnico biancorosso ha guidato nel massimo campionato nazionale il Bogliasco, dove ha militato anche da giocatore, e alla Pro Recco è stato il vice di Amedeo Pomilio, Pino Porzio e Ratko Rudic, oltre ad aver guidato la squadra in occasione della partecipazione (nel 2011) alla Lega Adriatica. Più recentemente per la società che si è appena laureata Campione d’Europa è stato responsabile del settore giovanile.

“Il profilo di Jonathan corrisponde alla perfezione a quello del tecnico che avevamo in mente, viste le sue doti di manager sportivo – commenta il presidente Giorgio Giorgi -. Siamo felici che abbia sposato il nostro progetto di sviluppo non limitato alla prima squadra e siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme a lui. Verrà presentato alla prima squadra nel corso della settimana e contestualmente prenderà contatto, assieme a Luca Bittarello, con tutti i tecnici delle squadre giovanili”.

“Ringrazio il presidente Giorgio Giorgi e tutta la società per la fiducia che hanno riposto in me e che ho subito avvertito – sono le prime parole di Del Galdo da biancorosso -. Il Quinto negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale, non solo in acqua, dove è ormai una consolidata realtà del campionato di Serie A1, ma anche a livello societario. Sono contento di essere chiamato a dare il mio contributo per proseguire in questo percorso di crescita e anche io sono ansioso di iniziare a lavorare insieme ai ragazzi”.