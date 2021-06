Incidente sulla autostrada A26, sette chilometri di coda tra il bivio per la A7 e Masone

Genova. Mattinata per ora non drammatica per il traffico autostradale, anche grazie alla sospensione di quasi tutti i cantieri sulla rete, ma un incidente sta provocando ben sette chilometri di coda (così almeno la situazione poco prima delle 9) sulla A26 Pra’-Gravellona Toce tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione di Genova.

L’incidente ha visto coinvolte tre auto ed è avvenuto all’altezza del km25. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Il traffico scorre su una sola corsia.

Per quanto riguarda le altre autostrade, segnalato un chilometro di coda sulla A10 tra Pra’ e Arenzano, in direzione ponente.

Coda anche in uscita al casello di Genova Ovest per via del forte afflusso ai varchi portuali.