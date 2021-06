Incidente in via San Quirico, ancora gravi le condizioni della 17enne investita: indagata la conducente dell’auto

Genova. E’ in prognosi riservata, ricoverata in rianimazione al policlinico San Martino di Genova, la ragazza di 17 anni investita ieri pomeriggio da un’auto in via San Quirico in Val Polcevera.

La giovane ha un trauma toracico e addominale e diverse fratture. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per lesioni stradali indagando la conducente dell’auto che ha preso in pieno la 17enne.

La donna, che ha circa 45 anni, è stata sottoposta all’etilometro ed è risultata negativa.

In base ai primi rilievi fatti dalle sezione infortunistica della polizia locale l’investimento è avvenuto fuori dalle strisce pedonali, ma le indagini dovranno valutare altri aspetti a cominciare dalla velocità a cui andava l’auto al momento dell’impatto e da eventuali fattori che potrebbero aver impedito di vedere la 17enne.

(foto credits: Dupondio Romano, sul gruppo facebook Sei di Campomorone se…)