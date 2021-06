Incidente in A7, ancora un’auto ribaltata: una donna ferita e traffico in tilt verso Milano

Isola del Cantone. Dopo l’incidente di ieri sera in A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, questa mattina intorno alle 11 nello stesso punto un’altra auto si è ribaltata, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone.

È successo all’altezza di Vocemola, appena oltrepassato il confine regionale. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco da Genova e da Novi Ligure, oltre che la polizia stradale. Intervenuto anche l’elicottero dei pompieri del Piemonte, che però non è stato necessario.

Alla fine è risultata coinvolta solo una persona, una donna estratta dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale a Novi Ligure in codice giallo di media gravità con un trauma toracico.

Sul tratto interessato, poco dopo l’uscita di Isola del Cantone, si è formata una coda arrivata fino a 2 chilometri in direzione Milano, in via di risoluzione. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica. Di sicuro non ci sono altri mezzi coinvolti e in quel punto non ci sono cantieri attivi con scambi di carreggiata.